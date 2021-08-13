За рыбой и икрой – на выставку–продажу дальневосточных деликатесов

Все ценители, гурманы и любители даров моря обязательно должны посетить выставку–продажу дальневосточных деликатесов на Кольском проспекте, 51.

Широкий ассортимент дальневосточной рыбной продукции представлен на традиционном павильоне «Икра и рыба Камчатская». Здесь есть свежие и вкусные деликатесы, которые не найти в других магазинах нашего города.

Отзывы покупателей звучат на один манер:

- Красивая на вид и цена доступная, всем прекрасно! А запах какой…

- Ассортимент шикарный.

- Очень вкусная…

На прилавках в изобилии представлена чавыча слабосоленая, горячего и холодного копчения. А также белуга, омуль, корюшка и тунец, кижуч, палтус, белорыбица и, конечно, наисвежайшая красная икра, которая богата витаминами и минералами.

- Мне нравится белорыбица, сейчас вот сёмгу берём, - делится своими предпочтениями мурманчанка. - Отличная рыба.

- Сейчас хочу взять кусочек чавычи. Очень вкусная селёдка, ну, и икра тоже неплохая, к новогоднему столу, например, можно позволить, - считает очередной покупатель.

- Берём чавычу, вообще, много уже что тут попробовали, теперь приходим за самым любимым.

- Я купила чавычу. Покупаю всегда, когда бывает здесь эта ярмарка, так как для нас это экзотика. Камчатская и дальневосточная – безумно вкусно!

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области до 15 августа. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.

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