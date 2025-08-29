За сбор некоторых грибов может грозить штраф до 3 млн рублей и даже уголовное дело

За краснокнижные виды в корзине придётся заплатить до 5 тысяч рублей. А если продавать такие грибы через интернет, то можно получить штраф до 3 млн рублей и до 4 лет лишения свободы.

Также нельзя собирать и хранить грибы с наркотическими веществами и выходить на поиски дикоросов на особо охраняемых природных территориях.

Любителям тихой охоты перед походом в лес лучше свериться со списком грибов, занесённых в Красную книгу России. Всего таких 16 видов. Кроме тех грибов, что особо охраняются государством, регионы также имеют право формировать индивидуальные перечни.