За серию краж из супермаркета полицейские задержали мурманчанина

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в полицию обратился представитель супермаркета с заявление о краже на сумму более 10 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения стражи порядка определили и задержали неработающего, ранее судимого мужчину. Он признался, что днём зашёл в супермаркет, где похитил сыр и колбасную продукцию, спрятав их под одеждой. После этого он покинул магазин, не оплатив товар.

Дополнительно полицейские выяснили, что спустя несколько часов подозреваемый совершил повторное хищение в том же супермаркете.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Теперь мурманчанину грозит до 2 лет лишения свободы.