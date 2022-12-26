День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.22 19:30
За серию сюжетов о проекте Росгвардии «Проверка на прочность» коллектив «Арктик-ТВ» получил от ведомства благодарность
Недавно на нашем телеканале выходили сюжеты о том, как самый сильный человек в мире Леон Мирошник вместе с военнослужащей Росгвардии Дарьей Кочетковой проходят «Проверку на прочность».
Испытания ждали обоих участников проекта, с которыми они успешно справились. В канун Нового года нашему коллективу вручили благодарность за участие в съёмках и активную совместную работу с росгвардейцами в течение всего года. Отметим, что главного героя «Проверки на прочность» Леона Мирошника также наградили за бесстрашное погружение в жизнь росгвардейцев.
Леон Мирошник, обладатель Кубка мира по стронгмену, участник медиапроекта Росгвардии «Проверка на прочность»: «Это было весело, это было сложно. Это первый такой масштабный проект, в котором я участвовал. Масса впечатлений». Конечно, приятно, что Управление Росгвардии по Мурманской области высоко оценило проделанную работу. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество».
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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