За серию сюжетов о проекте Росгвардии «Проверка на прочность» коллектив «Арктик-ТВ» получил от ведомства благодарность

Недавно на нашем телеканале выходили сюжеты о том, как самый сильный человек в мире Леон Мирошник вместе с военнослужащей Росгвардии Дарьей Кочетковой проходят «Проверку на прочность».

Испытания ждали обоих участников проекта, с которыми они успешно справились. В канун Нового года нашему коллективу вручили благодарность за участие в съёмках и активную совместную работу с росгвардейцами в течение всего года. Отметим, что главного героя «Проверки на прочность» Леона Мирошника также наградили за бесстрашное погружение в жизнь росгвардейцев.

Леон Мирошник, обладатель Кубка мира по стронгмену, участник медиапроекта Росгвардии «Проверка на прочность»: «Это было весело, это было сложно. Это первый такой масштабный проект, в котором я участвовал. Масса впечатлений». Конечно, приятно, что Управление Росгвардии по Мурманской области высоко оценило проделанную работу. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество».