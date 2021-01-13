За северным сиянием: блогер Эрик «Давыдыч» и пранкер Эдвард Билл собрались в Мурманск без денег

Известные ютуб-блогер Эрик «Давыдыч» и пранкер Эдвард Билл собираются приехать в Мурманск, чтобы посмотреть на северное сияние. Для поездки, по словам основателя канала «СмотраТВ», они планируют использовать старенькую машину марки «Мерседес». Гости региона, судя по опубликованному в сети диалогу, своё путешествие планируют совершить вовсе без денег.