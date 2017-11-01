«За шубой!» - в Ледовый Дворец на Новоторжскую ярмарку

Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу или дубленку. Грандиозная распродажа началась в Ледовом Дворце спорта на Новоторжской ярмарке «За шубой!» Покупать шубы – одно удовольствие, а цены – ниже некуда, скидки – до 40%!

Таких цен на дублёнки, шубы из мутона и норки, а также нутрию, каракуль и многое другое вы не найдете ни в одном другом месте! Представлены размеры от 42 до 60.

Для вас головные уборы из каракуля и норки. Будьте красивыми! Всего более тысячи готовых меховых изделий. Большие скидки.

Прекрасная мутоновая шуба с отделкой норкой - только в дни выставки вы купите со скидкой за 23980 рублей вместо 34 тысяч рублей. А дубленку «Нурхан» с красивым цветом «шампань-деграде» можно купить со скидкой за 29980 рублей, вместо 50 тысяч рублей.

На Новоторжской ярмарке северян ждут норковые куртки, манто, элегантные длинные пальто. Мех качественный. Цвета различные. Цены на норку сейчас от 59 до 210 тысяч рублей. Например, великолепную норковую шубу можно купить за 98 тысяч рублей. Шубы из коллекции «ЗИМОС» из норки собственного зверохозяйства Новоторжской ярмарки можно в эти дни купить по цене от 100 тысяч рублей. Все шубы соответствуют российским ГОСТам, чипированы. Мех качественный. Гарантия - до года.

Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку «За шубой!» в Мурманск в Ледовый Дворец. Ярмарка работает до 6 ноября, время работы - с 10 до 20 часов.

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