«За шубой» - время готовиться к зиме

Зима близко, а значит, пора утепляться. Хорошая новость для тех, кто хочет купить натуральную шубу или дублёнку. Новоторжская ярмарка «За шубой» в Ледовом Дворце спорта открыла новый меховой сезон.

Огромный выбор шуб для мужчин и женщин - модные куртки, манто, элегантные длинные пальто и меховые жилеты. Всё - из натурального меха. Мутон, нутрия, стриженая нутрия, овчина премиум, лисица, каракуль и норка. Размеры от 42 до 60.

Дизайнерские шляпы и головные уборы из каракуля и норки ждут покупателей. Всего более тысячи готовых изделий. Опытные консультанты помогут выбрать то, что подходит именно вам.

- Чем меньше швов, тем лучше шуба носится. Она менее перетянутая, поясняет Амина Иругова, руководитель торговой бригады. – Она качественная, она теплее.

Цены - выгодные. Шубу из стриженой нутрии с отделкой из песца можно приобрести за 55980 рублей. Мечтаете о норке? Не проблема! На Новоторжской ярмарке вас ждут норковые куртки, манто, элегантные длинные пальто. Мех норки качественный. Цвета различные. Цены от 69 до 350 тысяч рублей. Например, длинная норковая шуба «Белла» с капюшоном только в дни выставки стоит 165 тысяч рублей.

- На Новоторжской ярмарке при покупке шубы из норки, каракуля, куницы мы вручаем чехол для шубы в подарок, - говорит Амина Иругова, руководитель торговой бригады.

Шуба «Ангелина» авторского дизайна из норки «ЗИМОС» собственного зверохозяйства Новоторжской ярмарки можно купить по цене 350 тысяч рублей. Все шубы соответствуют российским ГОСТам и чипированы. Мех качественный, гарантия - до года. Есть возможность покупки меховых изделий в кредит. Новоторжская ярмарка «За шубой» расположена на втором этаже Ледового Дворца спорта. Работать она будет до 24 сентября - с 10 до 20 часов.

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