За службу в армии предложили начислять баллы при поступлении в вуз

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий абитуриентам, прошедшим срочную службу, получить дополнительные баллы при поступлении в колледжи и вузы и не только военного профиля. По всем программам обучения, включая магистратуру.