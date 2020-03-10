За совершение разбойного нападения перед судом предстанет грабитель со стажем

В одном из магазинов Ленинского округа областного центра молодой человек силой забрал мобильный телефон мурманчанина.

Потерпевший, не желая отдавать дорогостоящий гаджет, потребовал у подозреваемого вернуть принадлежащее ему имущество. Вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, мужчина нанёс пострадавшему удары в область головы, использовал газовый баллончик и скрылся с места преступления.

Найти дерзкого грабителя удалось быстро. Им оказался ранее судимый житель Мурманска, 1992 года рождения. В содеянном мужчина признался и рассказал полицейским, что телефон спрятал неподалеку от места происшествия.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.