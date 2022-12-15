За сплоченность населения: в Мурманск приехал известный политический деятель Николай Бондаренко

Николай активно борется за права граждан и нередко участвует в спорах и скандалах с чиновниками.

Мурманскую область посетил известный блогер-коммунист из Саратова Николай Бондаренко. Наибольшую популярность ему принёс ютуб-канал «Дневник депутата», в котором политик изнутри показывает работу представителей власти.

Экспрессивная подача и прямолинейность – отличительные черты депутата. Николай не боится задавать неудобные вопросы чиновникам разного уровня, за это многие его уважают и поддерживают. Поэтому в Мурманске собралось немало желающих встретиться и пообщаться с общественным деятелем лично.

Николай Бондаренко, политический деятель: «Благодаря коммунистическим партиям, секретарям, руководителям нам удалось это все организовать. Я вам скажу, что, несмотря на такое рядовое мероприятие, по-моему личному опыту, сколько я езжу по стране - на верху власть очень переживает о таких вещах».

На встрече присутствовали не только представители КПРФ, но и жители региона с активной гражданской позицией, у которых накопились вопросы к власти и бизнесу.

- Я деятель общественный, мы с вами во многом коллеги. Моя задача, как я её вижу, достучаться до людей, открыть им глаза. Я уверен, что многие из этого зала хотят того же. Вопрос в чём, как достучаться до людей?».

Николай Бондаренко, политический деятель: «Услышав раз насмешку или сарказм, я ещё раз выскажусь с новыми аргументами. Я понимал, что я недостаточно эрудированный или красноречивый. Я понимал, что я не разбираюсь в той или иной теме. Я работал, я понимал, что рост личностный в этом плане залог того, что я смогу переубедить одного, второго, третьего».

Многих участников встречи волновало, как нужно действовать, чтобы с общественным мнением считались, а принимаемые законы действовали на благо народа, а не вопреки.

- Всё возможно при объединении людей. Только в объединении людей есть сила.

Главный посыл политика и его соратников – это сплоченность населения. Лишь сообща граждане могут добиться справедливости и решить волнующие их проблемы.

После собрания в Мурманске Николай Бондаренко отправится в Мончегорск, где также встретится и подискутирует со всеми желающими.