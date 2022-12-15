За сплоченность населения: в Мурманск приехал известный политический деятель Николай Бондаренко
Мурманскую область посетил известный блогер-коммунист из Саратова Николай Бондаренко. Наибольшую популярность ему принёс ютуб-канал «Дневник депутата», в котором политик изнутри показывает работу представителей власти.
Экспрессивная подача и прямолинейность – отличительные черты депутата. Николай не боится задавать неудобные вопросы чиновникам разного уровня, за это многие его уважают и поддерживают. Поэтому в Мурманске собралось немало желающих встретиться и пообщаться с общественным деятелем лично.
Николай Бондаренко, политический деятель: «Благодаря коммунистическим партиям, секретарям, руководителям нам удалось это все организовать. Я вам скажу, что, несмотря на такое рядовое мероприятие, по-моему личному опыту, сколько я езжу по стране - на верху власть очень переживает о таких вещах».
На встрече присутствовали не только представители КПРФ, но и жители региона с активной гражданской позицией, у которых накопились вопросы к власти и бизнесу.
- Я деятель общественный, мы с вами во многом коллеги. Моя задача, как я её вижу, достучаться до людей, открыть им глаза. Я уверен, что многие из этого зала хотят того же. Вопрос в чём, как достучаться до людей?».
Николай Бондаренко, политический деятель: «Услышав раз насмешку или сарказм, я ещё раз выскажусь с новыми аргументами. Я понимал, что я недостаточно эрудированный или красноречивый. Я понимал, что я не разбираюсь в той или иной теме. Я работал, я понимал, что рост личностный в этом плане залог того, что я смогу переубедить одного, второго, третьего».
Многих участников встречи волновало, как нужно действовать, чтобы с общественным мнением считались, а принимаемые законы действовали на благо народа, а не вопреки.
- Всё возможно при объединении людей. Только в объединении людей есть сила.
Главный посыл политика и его соратников – это сплоченность населения. Лишь сообща граждане могут добиться справедливости и решить волнующие их проблемы.
После собрания в Мурманске Николай Бондаренко отправится в Мончегорск, где также встретится и подискутирует со всеми желающими.