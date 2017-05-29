За справедливостью – во Всемирную паутину

Прогресс не стоит на месте – теперь у жителей Мурманской области появилась возможность подавать исковые заявления в суд через Интернет.

Нововведения доступно для всех физических лиц Заполярья, которые уже успели обзавестись учётной записью в Единой системе идентификации и аутентификации либо усиленной электронной подписью. Через Всемирную паутину можно направить заявление в любой суд общей юрисдикции на территории Мурманской области. Приём исков ведётся через сервис «Электронное правосудие».

Юридические лица также могут подавать заявления через Интернет. Для этого им надо воспользоваться сервисом «Мой арбитр».

Подробнее ознакомиться с порядком и способами регистрации можно на региональном портале государственных услуг Мурманской области 51gosuslugi.ru.