За сутки доля выпавших в Мурманске осадков увеличилась с 20 до 50% месячной нормы февраля

За последние сутки вывезено 1770 кубометров снега.

«Управление дорожного хозяйства областного центра и ночью, и днём в усиленном режиме сгребает и вывозит снег, обрабатывает дороги противогололедными материалами, где это возможно используются роторы для отбрасывания», - отметил на своей страничке в телеграм-канале глава Мурманска Юрий Сердечкин.

В первую очередь специалисты расчищают основные магистрали, тротуары и проезды к социально значимым объектам.

За последние сутки вывезено 1770 кубометров снега.

Продолжается и ручная уборка лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров.