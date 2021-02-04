За сутки в Мурманской области выпала треть месячной нормы осадков

В период обильных снегопадов снегоуборочная техника работает круглосуточно в усиленном режиме.

Сейчас в Мурманске задействовано 120 единиц техники. Ещё 257 работников убирают снег вручную. Всего за минувшие сутки из столицы Заполярья вывезено 5 тысяч кубометров снега. Для расчистки региональных трасс также увеличено количество специализированной техники. Маршрут каждой машины отражается на онлайн-картах в системе мониторинга уборки территории.

В такую погоду важно сохранять бдительность и быть осторожными на дороге. С пониманием относиться к работе уборочной техники и не создавать для неё препятствий.