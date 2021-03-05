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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.21 19:30

За теплоту, заботу и любовь - интерактивную доску для работы с детьми

В Мурманске состоялось торжественная церемония подведения итогов конкурсов профессионального мастерства педагогов «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и «Педагогические надежды». Какие эмоции испытывают участники, и кто же одержит победу подробнее в нашем сюжете.

За теплоту, заботу и любовь к детям. С улыбками на лице и в красивых нарядах педагоги принимают поздравления – сегодня они получат заслуженную награду за нелегкий труд. Поддержать преподавателей приехал Андрей Сысоев, он напомнил участникам, что победа – совсем не главное, полученный опыт важнее любых наград.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Хочется пожелать успехов!».

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства педагогов в этом году приняли 98 человек, в том числе работники дошкольных и дополнительных образовательных учреждений города. Среди конкурсантов и совсем молодые педагоги. Людмила Макеенок с детства занималась плаванием, любовь к этому спорту и детям привела её в спортивную школу №17. В номинации «Сердце отдаю детям» сегодня она стала победителем.

Людмила Макеенок, преподаватель по плаванию КДЮСШ №17 города Мурманска: «Представляла своё педагогическое кредо, в котором рассказывала о том, как я пришла в эту профессию, почему я сегодня здесь, какие препятствия на моём жизненном пути случились и, как эти препятствия повлияли на сегодняшний мой выбор работать в этой спортивной школе. Защищала программу плавания спортивно-развивающей подготовки и представляла онлайн-урок по плаванию, но вела его не в бассейне, а в спортивном зале».

Традиционное для мурманских педагогов соревнование проходит уже много лет. Сегодня оно рассматривается как один из этапов повышения профессионального мастерства.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17 города Мурманска: «В нашей школе так же есть финалисты этого конкурса, но это уже несколько лет тому назад, поэтому, опыт есть и традиции есть».

По итогам конкурса финалисты награждаются денежной премией и памятными подарками, а победитель получает премию в размере двух должностных окладов и интерактивную доску для работы с детьми.

Комментарии

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