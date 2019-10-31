За торговлю контрафактным алкоголем придётся отвечать

В одном из магазинов в Ленинском округе Мурманска торговали контрафактным алкоголем. Выявить нарушения удалось во время контрольной закупки и осмотра склада торговой точки.

Алкоголем в этом павильоне на улице Карла Либкнехта торговали без лицензии, кроме того полицейские обнаружили в магазине около 20 литров контрактного спиртного. Документов на эту продукцию в распоряжении продавцов не было. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Руководству торговой точки теперь грозят крупные административные штрафы от 500 тысяч рублей.