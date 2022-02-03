За тренировкой самолётов Ту-142 морской авиации Северного флота приглядывали истребители ВВС Норвегии и Великобритании

Два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полёт в Северо-Восточную Атлантику для участия в учении по поиску подлодок.

В назначенном районе экипажи искали подводные лодки условного противника, тренировались летать над безориентирной местностью и пилотировать без наземных радиотехнических средств аэронавигации. На учениях они взаимодействовали с отрядами кораблей ВМФ России, находящимися в Северо-Восточной Атлантике.

На разных этапах самолёты Северного флота сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании. Полёт проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.