День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.26 19:30

За три праздничных дня в Мурманске выпало более 70% месячной нормы осадков

Календарная весна наступила, но северный климат привычным погодным условиям не изменяет. Снежная аномалия застала жителей врасплох, особенно это коснулось владельцев автомобилей, для которых передвижение во дворах стало настоящим испытанием.

Для решения проблемы «Севжилсервис» пустил в ход всю технику: фронтальные погрузчики, щетки с отвалами и посыпалки.

Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы УК «Севжилсервис»: «Впереди нас ждут ещё температурные качели, потепление до +1, +2, в дальнейшем это приведёт к гололёду, соответственно, поэтому нам нужно посыпать всю эту территорию».

В первую очередь всегда чистятся проезды, а также подъездные пути к контейнерным площадкам и социальным объектам. Далее наступает очередь дворов. Для качественной уборки важно, чтобы жители убирали транспорт.

В праздничные и выходные дни автомобилей во дворах больше, чем обычно, поэтому максимальный эффект по уборке снега можно получить в будни, когда территория более свободна.

Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы УК «Севжилсервис: «Мы стараемся исходить из максимального эффекта при наименьшем количестве затрат. Самый главный ресурс для нас сейчас – время. Намного важнее пробить сейчас подъезды к социально значимым объектам, к контейнерным площадкам, чем чистить какой-то один двор, например, поскольку застрявшая машина экстренных служб - это достаточно серьезная проблема будет».

После первых двух этапов уборки следует вывоз снега. Его временное складирование не запрещено. Более того, есть места, где снег в его умеренном количестве при таянии спокойно уйдет в дренажную систему. В таком случае нет необходимости в затратах на дорогостоящий вывоз.

