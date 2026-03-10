За три праздничных дня в Мурманске выпало более 70% месячной нормы осадков
Для решения проблемы «Севжилсервис» пустил в ход всю технику: фронтальные погрузчики, щетки с отвалами и посыпалки.
Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы УК «Севжилсервис»: «Впереди нас ждут ещё температурные качели, потепление до +1, +2, в дальнейшем это приведёт к гололёду, соответственно, поэтому нам нужно посыпать всю эту территорию».
В первую очередь всегда чистятся проезды, а также подъездные пути к контейнерным площадкам и социальным объектам. Далее наступает очередь дворов. Для качественной уборки важно, чтобы жители убирали транспорт.
В праздничные и выходные дни автомобилей во дворах больше, чем обычно, поэтому максимальный эффект по уборке снега можно получить в будни, когда территория более свободна.
Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы УК «Севжилсервис: «Мы стараемся исходить из максимального эффекта при наименьшем количестве затрат. Самый главный ресурс для нас сейчас – время. Намного важнее пробить сейчас подъезды к социально значимым объектам, к контейнерным площадкам, чем чистить какой-то один двор, например, поскольку застрявшая машина экстренных служб - это достаточно серьезная проблема будет».
После первых двух этапов уборки следует вывоз снега. Его временное складирование не запрещено. Более того, есть места, где снег в его умеренном количестве при таянии спокойно уйдет в дренажную систему. В таком случае нет необходимости в затратах на дорогостоящий вывоз.