За убийство 94-летнего прадеда северянка пойдёт в тюрьму

В Мурманской области суд приговорил к лишению свободы, жительницу Ковдора, которая убила своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. Совершила преступление девушка с целью кражи денег.

Анжелика Черногубова Старший помощник прокурора Мурманской области: «Убийство произошло в Квартире в городе Ковдоре. Женщина напала на него. Приговор суда не вступил в законную силу».