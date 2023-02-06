За убийство, совершённое северянином 22 года назад, придётся отвечать сейчас

В Кандалакше перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в убийстве, совершённом 22 года назад.

По данным следствия, с 10 по 11 сентября 1998 года подозреваемый находился в квартире одного из домов по улице Восточная в Кандалакше. Вместе с приятелем он распивал алкоголь. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Обвиняемый избил собутыльника до смерти. После содеянного мужчина сбежал, но задержать его по горячим следам не удалось.

о время расследования были допрошены более 100 человек, проведено более 35 судебных экспертиз. Спустя более 20 лет со дня преступления следователи нашли свидетелей, которым злоумышленник рассказывал, как убил потерпевшего. Его причастность была полностью подтверждена.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.