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«За усердные труды во славу Божью» - наградили руководителя ГОУП «Мурманскводоканал» Андраника Мусатяна
Медаль Русской православной церкви преподобного Трифона Печенгского вручили после утренней службы в Храме Владимира Равноапостольного. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан отметил важность продолжения взаимного сотрудничества, поощрив Андраника Мусатяна за труды и заслуги перед Православием.
Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Я бы хотел наградить Андраника Владимировича за его неизменное расположение к церкви. Зная, что Вы во многом идёте нам на встречу, Ваша работа в государственном деле будет идти в нашем соработничестве».
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