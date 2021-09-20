«За усердные труды во славу Божью» - наградили руководителя ГОУП «Мурманскводоканал» Андраника Мусатяна

Медаль Русской православной церкви преподобного Трифона Печенгского вручили после утренней службы в Храме Владимира Равноапостольного. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан отметил важность продолжения взаимного сотрудничества, поощрив Андраника Мусатяна за труды и заслуги перед Православием.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Я бы хотел наградить Андраника Владимировича за его неизменное расположение к церкви. Зная, что Вы во многом идёте нам на встречу, Ваша работа в государственном деле будет идти в нашем соработничестве».