За виртуозную игру на воображаемой гитаре наградят настоящей гитарой

В городе Оулу в соседней Финляндии в 22-й раз открылся необычный турнир - Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Состязания проходят сразу на нескольких концертных площадках. По итогам квалификационных выступлений в финал попадут те, кто достоин составить конкуренцию действующему чемпиону Мэтту Бернсу из США.

В финале участникам нужно будет изобразить игру на гитаре под аккомпанемент двух композиций в двух раундах. Длительность каждой составляет 60 секунд, причём первая выбирается «гитаристом» самостоятельно, а вторая организаторов - её музыкант впервые услышит лишь на сцене.

Победителю чемпионата в качестве приза вручают уже настоящую гитару, изготовленную финскими мастерами.