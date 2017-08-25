День за днём с «Арктик-ТВ»25.08.17 18:30
За виртуозную игру на воображаемой гитаре наградят настоящей гитарой
В городе Оулу в соседней Финляндии в 22-й раз открылся необычный турнир - Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Состязания проходят сразу на нескольких концертных площадках. По итогам квалификационных выступлений в финал попадут те, кто достоин составить конкуренцию действующему чемпиону Мэтту Бернсу из США.
В финале участникам нужно будет изобразить игру на гитаре под аккомпанемент двух композиций в двух раундах. Длительность каждой составляет 60 секунд, причём первая выбирается «гитаристом» самостоятельно, а вторая организаторов - её музыкант впервые услышит лишь на сцене.
Победителю чемпионата в качестве приза вручают уже настоящую гитару, изготовленную финскими мастерами.
Комментарии
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Последние комментарии
Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
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Очень печальное известие.
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Мария
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Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
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