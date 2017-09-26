За возмещением ущерба от аварии идём в свою страховую компанию

Автолюбителям на заметку! 25 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, которые устанавливают новые правила обращения в страховую компанию при ДТП. Теперь при аварии с участием более двух автомобилей потерпевшие обязаны обращаться в свою страховую компанию.

Напомним, ранее прямое возмещение убытков распространялось только на аварии с двумя автомобилями.

Это правило имеет ограничение: у всех участников ДТП должны быть действующие полисы обязательного страхования и во время происшествия никто не получил травм. Система прямого возмещения убытков действует с 1 марта 2009 года, за прошедшее время потерпевшим было выплачено почти 320 млрд рублей, ежегодно объём таких страховых операций только увеличивается.