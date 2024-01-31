За враньё о российской армии и публичные призывы, направленные против безопасности государства, можно лишиться имущества

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

По словам парламентариев, конфискация - не вид наказания, а мера уголовно-правового характера. В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества.

Как подчеркнули в Госдуме, речь идёт именно о том имуществе или деньгах, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.