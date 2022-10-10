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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.22 19:30

За время проведения акции «Север помогает» было собрано более 1,5 тонны гуманитарной помощи

Неравнодушные жители нашего региона могут принять участие в благотворительной акции «Север помогает», цель которой - собрать гуманитарную помощь военнослужащим. Тёплая одежда, медикаменты, бытовая химия и продукты. Заботливые и отзывчивые северяне приносят в пункты сбора те вещи, в которых сейчас могут нуждаться участники специальной военной операции.

Раджи Халилов, член профсоюза Северного флота: «Решил помочь, потому что нам небезразлично всё то, что мы делаем для нашей страны. Решили помочь детям. Помочь, отправить всю эту гуманитарную помощь на Донбасс. Нашим военнослужащим, гражданам, детям, всем, чтобы им было хорошо».

Ашот Ананян, представитель сети аптек и магазинов одежды: «На самом деле, я думаю, это гражданская позиция любого гражданина - помочь надо, как бы это трудно не было. Помогли, на самом деле, продукцией своей, необходимыми медикаментами, бинтами. Помогли солдатам - носки тёплые, термобельё, также и для беженцев, для детей, для женщин. Своей продукцией в основном, всё, что у нас есть, всё, что может там понадобиться, всё привезли и отгрузили».

Гуманитарную помощь собирают и отправляют на постоянной основе.

Андрей Рычков перевозит грузы в районы проведения специальной военной операции уже в пятый раз, признается, что в такое время по-другому нельзя.

Андрей Рычков, водитель: «Это помощь государству, помощь армии. И те лозунги, которые мы с детства знаем – «Народ и Армия едины», они и сейчас актуальны».

Во время празднования Дня города на улице Воровского работал специальный купол, в котором можно было отправить открытки со словами поддержки на фронт. Всего за день было подписано около 2500 тысяч открыток.

Елена Шалаева, заместитель руководителя исполнительного комитета партии: «Приходили ребята, к которым пришла повестка о мобилизации. Приходили ребята и семьи, у которых сейчас кто-то служит. Приходили дети, писали письма даже именные. Писали мамы, писали сёстры, писали братья. Вы знаете, настолько душевные письма. Я думаю, что эти письма, которые придут нашим солдатам и попадут им в руки в трудную минуту, обязательно дадут им веру в победу и веру в то, что они вернуться живыми и всё будет хорошо».

За время проведения акции «Север помогает» было собрано более 1,5 тонны гуманитарной помощи для солдат, которые проходят службу и для тех, кто только готовиться к отъезду. В проекте участвуют и взрослые, и дети, так и целые организации. Внести свой вклад и принести вещи можно в специально организованные пункты. Со списком можно ознакомиться ан странице проекта в социально сети «ВКонтакте».

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