В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.26 19:30

За время реализации проекта «На Севере – жить!» в ЗАТО Александровск благоустроено 46 многоквартирных домов и 9 общественных территорий

Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области стала реализация главного стратегического плана региона «На Севере – жить». Главе региона представили итоги проделанных работ в ЗАТО Александровск.

Реновация ЗАТО – комплексная программа по улучшению жизни в гарнизонах, которая охватывает все сферы: строительство, ремонт социально значимых объектов, обновление жилфонда, инфраструктуры ЖКХ, дорог и общественных пространств. За время реализации проекта «На Севере – жить!» в ЗАТО Александровск благоустроено 46 многоквартирных домов и 9 общественных территорий, включая скверы и площади в Снежногорске, Гаджиеве, Оленьей Губе и Полярном. В сфере здравоохранении обновлено здание амбулатории в Оленьей Губе и запущены медицинские шаттлы, совершившие 99 выездов в прошлом году. Обновляется и культурная инфраструктура: отремонтированы детские школы искусств, музей в Полярном оснащён современным оборудованием, полностью обновлён Центр культурного развития «Прометей» в городе Гаджиево.

На 11 объектах сохранены исторические памятники. Осенью в столице подводных сил установили памятник Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву.

Большой упор делается и на образование. Современные условия для обучения включали полную замену окон в учебных заведениях, открытие 8 центров «Точка роста», мини-технопарка «Квантолаб» и центра цифрового образования «IT-куб».

Кроме того, учреждения ЗАТО Александровска активно участвуют в программе «Арктическая школа».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «При поддержке регионального правительства учреждения образования Александровска активно принимают участие в программе «Арктическая школа». За время действия программы реализовано 13 проектов. Шесть образовательных учреждений ЗАТО Александровск смогли не только обновить свои пространства, но и материально-техническую базу. Гимназия Полярного получила грантовую поддержку трижды, благодаря чему преобразились столовой, информационно-библиотечного центра, также было открыто интерактивное пространство для популяризации Мурманской области среди обучающихся. В школе №1 и гимназии Полярного, в 266-й школе Снежногорска отремонтированы спортивные залы, в школе №266 отремонтирован кабинет физики для профильного инженерного класса. Обновлены уличные спортивные пространства в школа №№1 и 266, в 280-й школе Оленьей Губы модернизирован актовый зал, в 276-й школе Гаджиево открыт центр «Уникум», в детском саду №4 «Жемчужинка» Полярного открыт центр «Уникум. Малыш».

Губернатор отметил, как важно следить за качеством реализуемых проектов, а также заверил в продолжении работ по программе реновации по 2030 год. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире05:30«Россия на 64 клетках. История чемпионов». Документальный фильм (16+)06:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)06:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве гражданских отраслей промышленности страны наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий быстро сокращается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар потерял 41 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)За три праздничных дня в Мурманске выпало более 70% месячной нормы осадков-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»