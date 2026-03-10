Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области стала реализация главного стратегического плана региона «На Севере – жить». Главе региона представили итоги проделанных работ в ЗАТО Александровск.

Реновация ЗАТО – комплексная программа по улучшению жизни в гарнизонах, которая охватывает все сферы: строительство, ремонт социально значимых объектов, обновление жилфонда, инфраструктуры ЖКХ, дорог и общественных пространств. За время реализации проекта «На Севере – жить!» в ЗАТО Александровск благоустроено 46 многоквартирных домов и 9 общественных территорий, включая скверы и площади в Снежногорске, Гаджиеве, Оленьей Губе и Полярном. В сфере здравоохранении обновлено здание амбулатории в Оленьей Губе и запущены медицинские шаттлы, совершившие 99 выездов в прошлом году. Обновляется и культурная инфраструктура: отремонтированы детские школы искусств, музей в Полярном оснащён современным оборудованием, полностью обновлён Центр культурного развития «Прометей» в городе Гаджиево.

На 11 объектах сохранены исторические памятники. Осенью в столице подводных сил установили памятник Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву.

Большой упор делается и на образование. Современные условия для обучения включали полную замену окон в учебных заведениях, открытие 8 центров «Точка роста», мини-технопарка «Квантолаб» и центра цифрового образования «IT-куб».

Кроме того, учреждения ЗАТО Александровска активно участвуют в программе «Арктическая школа».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «При поддержке регионального правительства учреждения образования Александровска активно принимают участие в программе «Арктическая школа». За время действия программы реализовано 13 проектов. Шесть образовательных учреждений ЗАТО Александровск смогли не только обновить свои пространства, но и материально-техническую базу. Гимназия Полярного получила грантовую поддержку трижды, благодаря чему преобразились столовой, информационно-библиотечного центра, также было открыто интерактивное пространство для популяризации Мурманской области среди обучающихся. В школе №1 и гимназии Полярного, в 266-й школе Снежногорска отремонтированы спортивные залы, в школе №266 отремонтирован кабинет физики для профильного инженерного класса. Обновлены уличные спортивные пространства в школа №№1 и 266, в 280-й школе Оленьей Губы модернизирован актовый зал, в 276-й школе Гаджиево открыт центр «Уникум», в детском саду №4 «Жемчужинка» Полярного открыт центр «Уникум. Малыш».

Губернатор отметил, как важно следить за качеством реализуемых проектов, а также заверил в продолжении работ по программе реновации по 2030 год.