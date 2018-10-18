За выборами губернатора Мурманской области присмотрят члены Общественной палаты региона

Корректировки и уточнения в целый ряд региональных законодательных актов - заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению в Мурманской областной Думе. Большинство вопросов касалось региональных нормативных документов, которые необходимо привести в соответствие после изменений федерального законодательства.

В числе важнейших тем парламентарии выделили тему противодействия коррупции и закон о статусе депутата Мурманской областной Думы. Говорили о проекте областной программы «Государственное управление и гражданское общество». Данный документ имеет среднесрочную перспективу и рассчитан на 2021-2025 годы. Также первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко сообщил о начале формирования нового состава региональной Общественной палаты. Новый законопроект предлагает закрепить правовые нормы в части наделения Общественной палаты региона полномочиями по назначению наблюдателей на избирательные комиссии при проведении выборов губернатора Мурманской области, депутатов регионального парламента и представительных органов местного самоуправления.

«Я считаю, что норма важна, поскольку это дополнительный способ сделать выборы в Мурманской области максимально прозрачными. Общественная палата Мурманской области, на мой взгляд, представляет всех жителей региона и вправе наблюдать за ходом выборов. Также хочу напомнить о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты, поскольку полномочия действующего состава заканчиваются в феврале будущего года. Мурманская областная Дума может избрать в новый состав семь человек. С 15 октября до 13 ноября текущего года мы принимаем документы от зарегистрированных на территории региона некоммерческих организаций, в том числе, региональных общественных объединений с предложениями о возможных кандидатах», – отметил Владимир Мищенко.