207 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Общие число инфицированных коронавиурсом в регионе преодолело отметку в 42 тысячи человек. Больше всего заболевших в Мурманске (+93), Кандалакшском районе (+19) и Мончегорске (+17).

За выходные от осложнений, вызванных коронаиврусом, умерли 15 человек. Снижения числа заболевших, можно связать в том числе и с начавшейся в регионе массовой вакцинацией от COVID-19.

Мурманская область попала в тройку лидеров по числу записей на прививку через «Госуслуги». По этому показателю Заполярье на втором месте в стране. С 18 января около 1300 человек подали свои обращения в медучреждения региона.

В Мурманской области создано 15 пунктов вакцинации от COVID-19. Они развернуты на базе медицинских учреждений, подведомственных областному Минздраву.

Действует шесть пунктов в Мурманске и по одному пункту в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Коле, Мурмашах, Видяеве, Заполярном, Кандалакше. Вакцинация в них уже идёт. Ещё восемь пунктов – в Никеле, Ревде, Ловозере, Ковдоре, Кировске, Умбе, Алакуртти и Зеленоборском – открыли запись на прививки, приём населения в них начнётся на этой неделе.

Актуальный список прививочных пунктов для вакцинации против COVID-19 в Мурманской области публикуется на сайте и в группе регионального оперативного штаба. Список регулярно обновляется.

Для заполярных медицинских бригад, работающих с пациентами с коронавирусом, закуплены планшеты. С их помощью медработники оперативно получают уточнённое расписание и сведения о новых вызовах, делают записи после осмотров пациентов. Это упрощает заполнение медицинской документации в поликлинике.

На закупку планшетов и дополнительной тёплой одежды для «ковидных» бригад из резервного фонда правительства Мурманской области направлено более 2,5 миллиона рублей.