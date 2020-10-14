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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.20 19:30

За зданием поликлиники на улице Морской строится новый сквер

Благоустроить эту территорию просили местные жители, так как она не только нуждалась в облагораживании, но и представляла опасность для людей.

Новый мурманский сквер построят прямо за зданием поликлиники на улице Морской. Благодаря благоустройству преобразится местный пустырь, а жители смогут комфортно добираться до медучреждения, школы и детского сада.

Любовь Плужник, заведующая детским садом № 157 г. Мурманска: «Надеемся, что этот сквер придаст  не только новый облик нашему микрорайону. Но,  прежде всего, здесь будет безопасно и удобно и  для жителей района,  и для наших родителей, которые приводят детей в детский сад».

Благодаря обращениям местных жителей власти обратили внимание на неухоженную территорию. Здесь не было фонарных столбов, что делало дорожку между деревьев крайне опасной и не только из-за глубокого снега или наледи. 

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Тут несколько нападений было на женщин, потому что здесь было темно и страшно. Провели несколько субботников, сообща с работниками детского сада и жителями. Мы со Станиславом Ланиным, как депутаты этого округа. Потом вернули этот участок в муниципальную собственность, потому что он находился у частного лица».

Работы должны завершиться до 30 октября. Подрядчик дал обещание успеть к этой дате. Здесь расположатся спортивные и детские игровые площадки, лавочки и урны, появятся удобные тропинки и 18 опор освещения.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мне нравится. Здесь появится внутриквартальный скверик с детскими площадками, спортивными сооружениями. По дизайну он немножко отличается от того, что мы делаем обычно. Это очень хорошо. Ну, успеют или не успеют работник подрядной организации, посмотрим. Не успеют, значит, накажем».

Власти Мурманска и жители этого микрорайона уверены, что новый сквер станет местом притяжения для комфортного отдыха. А самое главное, сделает территорию безопасной.

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