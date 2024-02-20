«За Жизнь»: певица Юта выступит с благотворительными концертами в Мурманской области

Концерт состоит из авторских патриотических песен, многие из которых стали хитами. Программа сочетает в себе развлекательный и познавательный формат.

В рамках тура «За Жизнь» она даст несколько концертов для военнослужащих и их семей, которые состоятся в Североморске и Мончегорске.

Концерт состоит из авторских патриотических песен, многие из которых стали хитами. Программа сочетает в себе развлекательный и познавательный формат.

Главная цель благотворительного концертного тура - поддержка военнослужащих и их семей, добровольцев, готовых поступить на военную службу по контракту, продвижение традиционных ценностей.

Юта – заслуженная артистка России, член художественного совета при Министерстве обороны РФ, артистка Центрального академического театра Российской Армии.