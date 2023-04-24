«Zа жизнь»: в Военно-морском госпитале Северного флота выступила певица Юта

Заслуженная артистка России дала концерт в Североморске в честь 72-летия флотской столицы.

А на другой день она выступила в клубе главного госпиталя Северного флота Юта перед военнослужащими, которые проходят лечение. Среди них были и участники спецоперации.

Певица пожелала им выздоровления и поблагодарила за мужество, героизм и самоотверженность. Артистка исполнила свои песни, а затем провела автограф и фотосессию.

Концерт в главном госпитале Северного флота открыл музыкальный тур под названием «Zа жизнь», во время которого певица планирует выступить в военно-медицинских учреждениях, где находятся участники СВО.