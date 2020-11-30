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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.20 19:30

За ЖКХ будет отвечать Алексей Лыженков, а Новый год встречаем с ограничениями

В команде губернатора - новый министр, в Баренцевом море прошла уникальная операция по перегрузке сжиженного газа «борт в борт», а новогодние праздники у северян пройдут с ограничениями. Об этом Андрей Чибис рассказал во время оперативного совещания в правительстве региона.

Руководить областным ЖКХ теперь будет Алексей Лыженков. Бывшего заместителя главы администрации Мурманска уже в качестве министра представил коллегам губернатор. Андрей Чибис практически сразу поставил перед ним первую задачу - проконтролировать уборку дорог и работу общественного транспорта. Особенно в муниципалитетах, откуда в центр управления регионом приходит больше всего жалоб.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу обратить особое внимание по вопросам, связанным с проблемами в ЖКХ. По количеству вопросов и инцидентов на 1000 человек в Оленегорске, Кировске, Ловозерском районе. Ваши люди знают, получают информацию от модераторов ЦУРа. Какие там проблемы есть, прошу разобраться и на следующей оперативке дать детали по расшивке этих ситуаций».

На оперативном совещании подвели итоги региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы по благоустройству дворов в этом году провели в 26 муниципалитетах области. Кроме того, оборудованы 13 общественных пространств.

Мария Гаврилова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Хотелось бы отметить реализацию в этом году проекта по установке 49 детских игровых комплексов в 22 муниципальных образованиях. В рамках данного проекта установлены яркие и современные детские площадки. Они стали украшением городских дворов. Новым горкам, качелям, игровым домикам, песочницам, прежде всего, радуются дети».

С 1 января меняются условия для участников территории опережающего развития «Столица Арктики». Об этом во время совещания сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Резидентам разрешат иметь филиалы и представительства в пределах других территорий опережающего развития. Таким образом, планируется создать новые производственные цепочки между регионами страны.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас зарегистрировано 12 резидентов Арктической зоны. На рассмотрении всего 44 заявки. Это разные проекты. Это и сфера малого бизнеса, и туризма, и выращивание сельскохозяйственных культур. После рабочей поездки председателя правительства в Мурманскую область, перечень мер поддержки расширен. В ближайшее время заработают льготные займы для резидентов Арктической зоны. Будут внесены ряд изменений в федеральные законы, которые позволят засчитывать часть вложений не только как вложения в собственность, но и в арендованное имущество».

Губернатор Мурманской области сообщил, что в новогодние праздники северянам и гостям региона придётся соблюдать некоторые ограничения. Например, ярмарки, катки и лыжные трассы будут работать, но проводить массовые мероприятия на них запрещено. Также в формате онлайн пройдёт губернаторская ёлка. А вот утренники в детских садах будут очными, правда, у каждой группы в отдельности и родителей на них не пустят.

Комментарии

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Последние комментарии

Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
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Елена
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Прошло больше года, а воз и ныне там.
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