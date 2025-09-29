За знаниями мурманчане пошли в Отделение Банка России по Мурманской области

Центральный Банк России в этом году отмечает 165-летие. В рамках Дня открытых дверей место, куда не так просто попасть в обычное время, было доступно для всех желающих в эти выходные.

День открытых дверей в региональном отделении Банка России – особое событие. Ведь посетить его в обычное время так просто не получится, только в рамках организованных экскурсий. И то, в определенных залах.

А в этот день вход в здание был доступен для всех желающих познакомиться с историей финансов нашей страны.

Наталья Федосеева, посетитель: «Очень понравился рассказ экспертов по кассовой технике. Было очень познавательно, интересно для детей и много получили практической информации».

Владимир Федосеев, посетитель: «Узнал, как деньги делают, как они под микроскопом выглядят. Как работает аппарат, который монеты считает, купюры».

Насыщенная программа вызвала большой интерес. Для гостей были организованы экскурсии, квесты и квизы, яркие фотозоны с денежной тематикой. Работали мастер-классы, различные интерактивы. Например, как отличить настоящую купюру или монету от фальшивки.

Марина Костина, посетитель: «Очень интересно, например, история денег. Вторая викторина, был квиз, наша команда победила. Мы получили памятные призы – магнитики. Очень увлекательною. И, конечно, всё, что рассказывали про деньги – про фальшивые, про то, как деньги проходят оборот от коммерческих банков до Центрального – это тоже было увлекательно. И сотрудники компетентные».

Юрий Железняк, управляющий Отделением Банка России по Мурманской области: «День открытых дверей уже стал хорошей традицией. И приятно, что многие пришли сегодня семьями. Для наших гостей это прекрасная возможность интересно, а главное, с пользой провести время. Проверить свою финансовую грамотность, получить новые знания, которые обязательно пригодятся в жизни».

Всего в рамках Дня открытых дверей региональное Отделение Банка России посетили 165 человек.