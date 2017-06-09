Забава с канатом привела к страшной трагедии

Как «Арктик-ТВ» сообщало ранее, два подростка погибли в Мурманске под Кольским мостом. Журналисты телеканала узнали новые подробности об этой трагедии.

Напомним, накануне трое школьников ради забавы соорудили тарзанку под Кольским мостом. Однако экстремальное развлечение закончилось трагедией: один из парней сорвался и начал тонуть, его друг прыгнул тоже в воду, чтобы спасти утопающего. Но оба не всплыли. Оставшийся на мосту их товарищ, вызвал по телефону сотрудников МЧС и родителей.

Около 2 часов ночи спасателям удалось найти тело одного из подростков,. Как сообщают очевидцы, погибший был найден достаточно далеко от моста.

На месте происшествия продолжаются поисковые и следственные мероприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

- 8 июня 2017 года в Следственное управление поступило сообщение о том, что двое подростков сорвались с Кольского моста, - комментирует ситуацию Наталья Тростина, старший помощник руководителя Следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области. - В настоящее время следователями завершён осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием рассматриваются различные версии происшедшего, но ни одна из них не взята в качестве приоритетной.