День за днём с «Арктик-ТВ»04.05.18 19:30
Забава с поджогом сухой травы может привести к трагедии
С наступлением весны и сухой погоды в Мурманской области резко возросло количество выездов пожарных на тушение сухой травы. Бытует мнение, что, сжигая прошлогоднюю растительность, можно ускорить рост свежей травы. Но это уже давно считается заблуждением. Кроме того, такие действия часто приводят к человеческим жертвам, лесным пожарам и наносят серьёзный материальный ущерб, когда огонь перекидывается на хозяйственные постройки и дома.
Если вы заметили подожжённые участки, звоните в пожарную охрану по номерам «01» или «112».
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Последние комментарии
анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Петров И.В., пенсионер
04.05.18 22:00
Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Артем
04.05.18 21:26
а я в шоке от Ушинской! как говорится кто о чем, а у бизнесменов одни деньги на уме: лишаются части прибыли от потери богатого клиента, возможно крышевания, а еще рабочим на 3 копейки больше платить
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
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