Забава с поджогом сухой травы может привести к трагедии

С наступлением весны и сухой погоды в Мурманской области резко возросло количество выездов пожарных на тушение сухой травы. Бытует мнение, что, сжигая прошлогоднюю растительность, можно ускорить рост свежей травы. Но это уже давно считается заблуждением. Кроме того, такие действия часто приводят к человеческим жертвам, лесным пожарам и наносят серьёзный материальный ущерб, когда огонь перекидывается на хозяйственные постройки и дома.

Если вы заметили подожжённые участки, звоните в пожарную охрану по номерам «01» или «112».