День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.21 19:30
Забавы для сильных - спуститься на лыжах с крутого склона в полной экипировке и с пожарным шлангом
21 февраля в микрорайоне Кукисвумчорр в Кировске состоится спортивный фестиваль памяти начальника 33 пожарной части Алексея Грачёва. Организатором события выступает региональный МЧС.
Зрители смогут увидеть не только то, как спасатели в полной экипировке спускаются по склону на перегонки, но и необычный вид соревнований, когда группа пожарных несётся на лыжах держа пожарные рукава, с помощью которых обычно подают воду.
Для зрителей будет организована концертно-развлекательная программа и специальная детская зона, а около полевой кухни гости и участники фестиваля смогут подкрепиться вкусными и горячими угощениями. Праздник организуют с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
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