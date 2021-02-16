Забавы для сильных - спуститься на лыжах с крутого склона в полной экипировке и с пожарным шлангом

21 февраля в микрорайоне Кукисвумчорр в Кировске состоится спортивный фестиваль памяти начальника 33 пожарной части Алексея Грачёва. Организатором события выступает региональный МЧС.

Зрители смогут увидеть не только то, как спасатели в полной экипировке спускаются по склону на перегонки, но и необычный вид соревнований, когда группа пожарных несётся на лыжах держа пожарные рукава, с помощью которых обычно подают воду.

Для зрителей будет организована концертно-развлекательная программа и специальная детская зона, а около полевой кухни гости и участники фестиваля смогут подкрепиться вкусными и горячими угощениями. Праздник организуют с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.