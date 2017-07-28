ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса«Река из долгов тянется долгие годы. Она складывается из разных ручейков», - Марина Ковтун
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 19:30

Забег к финишной 100-процентной собираемости оплаты ЖКУ будет продолжен

На встречу 100% собираемости коммунальных платежей! Сегодня эта тема стала сквозной на заседании областного правительства. Пол года назад губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала поручение профильному министерству и главам муниципалитетов поднять платежную дисциплину и разобраться со старыми долгами.

На сегодняшний день дебиторская задолженность за свет, тепло и воду в масштабах региона приблизилась к астрономической цифре в 11 миллиардов рублей.

Накануне в социальных сетях появился ироничный мем - жителей городов и районов приглашали поболеть за своих глав, поддержать их рублем, своевременно заплатив за ЖКУ. Особого отклика в сердцах любителей Всемирной паутины предложение расстаться с деньгами не вызвало. Общее недовольство ситуацией в ЖХХ и высокие тарифы не способствуют платежной дисциплине граждан.

- У каждого муниципалитета разная история платежей, - философски замечает Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Средний показатель 91 процент. Общая сумма просроченной задолженности сегодня 11 миллиардов рублей.

У градоначальников до сих пор было мало стимулов заниматься сбором платежей. Мэры перестали быть королями воды и пара. Теплоснабжением и водоотведением, как правило, занимаются областные предприятия. Выходит, что у губернатора и регионального министра ЖКХ голова болит над тем, где взять деньги для ресурсников, чтобы провести подготовку к зиме, а у градоначальников нет. Но недавно ситуация изменилась - собираемость платежей объявлена одним из критериев оценки эффективности работы мэров.

Тяжеловесы – мэры муниципальных образований, например, Мурманска выступают в отдельной номинации. Чем больше жителей - тем больше дебиторка. Особняком стоят руководители районов, где нет градообразущих предприятий и высокая безработица. В выигрышной ситуации главы, где присутствуют крупные корпорации.

- У нас на сегодняшний момент по муниципалитету собираемость платежей составляет 96 процентов, - отмечает Максим Пухов, глава администрации муниципального образования г.Полярные Зори. - По сравнению с другими муниципалитетами - это значимая цифра. Мы в мае выходили к 100 процентов, но в сезон отпусков люди уехали и собираемость снизилась.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района, смело сообщает журналистам свои достижения: «У нас собираемость 90 процентов, хотя в муниципалитете находятся 34 населенных пункта, мы занимаемся расселением людей из ветхого фонда».

Эстафета на приз губернатора по собираемости коммунальных платежей заставила глав проявить смекалку. Например, в ЗАТО Александровск совместно с судебными приставами стали ловить должников прямо на КПП, а в в Североморске пригрозили должникам, что будут выселять за долги из муниципальных квартир. В Кандалакше в пользу ресурсников стали арестовывать машины злостных должников. В областном центре вежливо попросили бюджетников и сотрудников мэрии проявить сознательность и показать квитанции за квартиру. И даже командующий Северным флотом внёс свою лепту в благое дело, поручив командирам частей провести беседы с личным составом. Совместными усилиями темпы роста задолженности сдержали.

- Мы проанализировали цифры за прошлый, когда прирост суммы долгов составил 21 процент, а в 2017 – всего 7%, - говорит Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. – Мы сдержали негативную тенденцию, ресурсники получили 1 млрд100 млн рублей.

Однако списание безнадежных долгов не предполагает амнистию для должников. На заседании правительства раздачи слонов не состоялось, участникам совещания не объявили имена победителей и проигравшихся, так как забег к финишной 100% собираемости за услуги ЖКУ будет продолжен.

Тем не менее, остаётся шлейф невозможных к взысканию долгов. Ресурсники их стараются списать, посредники - напротив их копят и уходят в банкротство. Сегодня в стенах правительства неоднократно звучали требования, что к деятельности МУПов пора привлечь внимание прокуратуры.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБазар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовал: 491 человек
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Мария Н
28.07.17 21:11
Наконец-то возобновили программу. Соскучилась.
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса
Ирина Ковалёва
28.07.17 16:27
Лишний раз убеждаюсь, что многие общественные организации не работают, а создают видимость деятельности. Вот и ОНФ пошли проверить работу поликлиники! А то они не знают, что там нет специалистов, оче
Комментарий к новости:Активисты ОНФ оценили качество работы городской поликлиники № 1: врачей мало – очереди большие
НП
28.07.17 15:30
Как это могло быть при Марине Васильевне?! Она же калёным железом борется с коррупцией и казнокрадами, а тут казачок в жёлтый дом пробрался - в управление по обеспечению деятельности правительства!!
Комментарий к новости:Заместитель руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» подозревается в мошенничестве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)06:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа07:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на охлаждённые и мороженые куры-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 13 копеек, а евро – почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин готовит нам «подарки» после выборов президента-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыПенсионные страдания Андрея Исаева в Госдуме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика