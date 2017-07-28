Забег к финишной 100-процентной собираемости оплаты ЖКУ будет продолжен

На встречу 100% собираемости коммунальных платежей! Сегодня эта тема стала сквозной на заседании областного правительства. Пол года назад губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала поручение профильному министерству и главам муниципалитетов поднять платежную дисциплину и разобраться со старыми долгами.

На сегодняшний день дебиторская задолженность за свет, тепло и воду в масштабах региона приблизилась к астрономической цифре в 11 миллиардов рублей.

Накануне в социальных сетях появился ироничный мем - жителей городов и районов приглашали поболеть за своих глав, поддержать их рублем, своевременно заплатив за ЖКУ. Особого отклика в сердцах любителей Всемирной паутины предложение расстаться с деньгами не вызвало. Общее недовольство ситуацией в ЖХХ и высокие тарифы не способствуют платежной дисциплине граждан.

- У каждого муниципалитета разная история платежей, - философски замечает Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Средний показатель 91 процент. Общая сумма просроченной задолженности сегодня 11 миллиардов рублей.

У градоначальников до сих пор было мало стимулов заниматься сбором платежей. Мэры перестали быть королями воды и пара. Теплоснабжением и водоотведением, как правило, занимаются областные предприятия. Выходит, что у губернатора и регионального министра ЖКХ голова болит над тем, где взять деньги для ресурсников, чтобы провести подготовку к зиме, а у градоначальников нет. Но недавно ситуация изменилась - собираемость платежей объявлена одним из критериев оценки эффективности работы мэров.

Тяжеловесы – мэры муниципальных образований, например, Мурманска выступают в отдельной номинации. Чем больше жителей - тем больше дебиторка. Особняком стоят руководители районов, где нет градообразущих предприятий и высокая безработица. В выигрышной ситуации главы, где присутствуют крупные корпорации.

- У нас на сегодняшний момент по муниципалитету собираемость платежей составляет 96 процентов, - отмечает Максим Пухов, глава администрации муниципального образования г.Полярные Зори. - По сравнению с другими муниципалитетами - это значимая цифра. Мы в мае выходили к 100 процентов, но в сезон отпусков люди уехали и собираемость снизилась.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района, смело сообщает журналистам свои достижения: «У нас собираемость 90 процентов, хотя в муниципалитете находятся 34 населенных пункта, мы занимаемся расселением людей из ветхого фонда».

Эстафета на приз губернатора по собираемости коммунальных платежей заставила глав проявить смекалку. Например, в ЗАТО Александровск совместно с судебными приставами стали ловить должников прямо на КПП, а в в Североморске пригрозили должникам, что будут выселять за долги из муниципальных квартир. В Кандалакше в пользу ресурсников стали арестовывать машины злостных должников. В областном центре вежливо попросили бюджетников и сотрудников мэрии проявить сознательность и показать квитанции за квартиру. И даже командующий Северным флотом внёс свою лепту в благое дело, поручив командирам частей провести беседы с личным составом. Совместными усилиями темпы роста задолженности сдержали.

- Мы проанализировали цифры за прошлый, когда прирост суммы долгов составил 21 процент, а в 2017 – всего 7%, - говорит Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. – Мы сдержали негативную тенденцию, ресурсники получили 1 млрд100 млн рублей.

Однако списание безнадежных долгов не предполагает амнистию для должников. На заседании правительства раздачи слонов не состоялось, участникам совещания не объявили имена победителей и проигравшихся, так как забег к финишной 100% собираемости за услуги ЖКУ будет продолжен.

Тем не менее, остаётся шлейф невозможных к взысканию долгов. Ресурсники их стараются списать, посредники - напротив их копят и уходят в банкротство. Сегодня в стенах правительства неоднократно звучали требования, что к деятельности МУПов пора привлечь внимание прокуратуры.