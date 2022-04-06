38 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (11), Кандалакшском районе (6) и Оленегорске (5).

Более 9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 26 тысяч умерли. Число летальных исходов снизилось на 43% по сравнению с предшествующими семью днями, а число случаев заражения сократилось на 16%, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Заболеваемость COVID-19 в России снижается, а медики оценивают последствия пандемии. В частности, выяснилось, что если коронавирусная инфекция ранее поразила лёгкие человека, то его дыхательные пути становятся более уязвимыми для других болезней, отметил в интервью радио «Sputnik» врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. По его наблюдениям, пациенты, когда-то перенесшие COVID-19, начинают чаще болеть пневмонией.