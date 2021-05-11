День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.21 19:30
Заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли на плато
22 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, в этот раз нет. Больше всего заболевших в Мурманске (+14), Кольском районе (+3) и Североморске (+2).
Заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли на плато. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Глава организации подчеркнул, что ослабление санитарных мер и «неравная вакцинация» способствуют распространению инфекции в мире. Он назвал отсутствие равного доступа к вакцинам «одним из самых больших рисков».
«На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако, они получили 83% вакцины», - напомнил гендиректор, сообщает ТАСС.
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