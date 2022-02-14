Заболеваемость коронавирусом сокращается, планы по территории опережающего развития «Столица Арктики» расширяются

Пик новой волны коронавирусной инфекции пройден. Об этом сегодня сообщил губернатор Мурманской области во время оперативного совещания. Также Андрей Чибис обсудил с представителями правительства планы по расширению территории опережающего развития «Столица Арктики» и обеспечение спортивных школ новым спортинвентарём.

Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе начинает снижаться, сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания в правительстве области. А это значит, что пик новой волны пройден, заболевание пойдёт на спад. Пережить это время удалось без тотальных ограничений, как было, например, в 2020 году. Но расслабляться - пока рано. Правительство продолжит следить за динамикой заболевания в Заполярье. И, возможно, постепенно будет снимать ограничения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если динамика снижения будет продолжаться, то мы в ближайшее время рассмотрим вопросы смягчения тех мер, тех ограничений, которые сегодня действуют на территории Мурманской области. Я думаю, что мы в ближайшие дни на оперативном штабе коронавируса набор необходимых решений примем. Рассчитываю, что ситуация позволит нам смягчить те меры, которые есть».

Также губернатор сообщил, что территория опережающего развития «Столица Арктики» будет расширяться. Правительство России идею одобрило. Благодаря этому в регионе появится морской перегрузочный комплекс СПГ. Что позволит создать новые рабочие места и привлечёт в область ещё 5 миллиардов 800 миллионов рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В целом, если брать динамику развития и активности наших резидентов Арктической зоны, резидентов ТОР, то резиденты территории опережающего развития уже вложили в экономику региона почти 92 миллиарда рублей. Если быть точным, 91 миллиард 800 миллионов. И создали благодаря этим проектом 2300 рабочих мест».

Также на совещании поговорили о будущем спортивных школ региона. В этом году учреждения обеспечат новым инвентарём. Поставки состоятся в рамках соглашения Мурманской области с Минпромторгом России.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Было заключено соглашение о поставке спортивного инвентаря и оборудования для государственных школ Олимпийского резерва по базовым видам спорта: горнолыжный спорт, биатлон, спортивная борьба, сноуборд и хоккей. Общая сумма 22 миллиона 644 тысячи. Первая партия оборудования в соответствии с соглашением уже поступили в региональные спортшколы. Так отделению спортивной борьбы Мурманской областной школы Олимпийского резерва переданы два комплекта спортивного инвентаря на общую сумму чуть более 4 миллионов рублей».

Также Мурманская область уже получила 4 аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физподготовки. Это оборудование позволит выявлять предрасположенность детей к определённым видам спорта, а тренерам разрабатывать для них персональные программы спортивной подготовки.