Заболеваемость коронавирусом в России стабилизируется

28 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+21), Североморске (+2) и Печенгском районе (+2).

Областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что в регионе сделано почти 890 тысяч ПЦР-исследований, а заболеваемость постепенно снижается. Специалисты так же отмечают, что такая тенденция не отменят необходимость в соблюдении правил эпидемической безопасности. Носите маски, чаще мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию и дезинфицируйте контактные поверхности, советуют эпидемиологи.

О том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила и заместитель директора по клинико-аналитической работе эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, её слова в своем материале приводит ТАСС: «Мы держимся сейчас, и держимся, потому что у нас нет этих штаммов. Ну, практически нет. То есть они выявлены в единичных случаях».

Пшеничная отметила, что в России мало завезённых случаев новых зарубежных штаммов коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на 19 апреля в РФ выявлено 192 случая заражения британским штаммов коронавируса и 21 – южноафриканским.