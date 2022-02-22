831 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (422), Кандалакшском районе (81) и Североморске (78).

Вирусолог Петр Чумаков прокомментировал в понедельник сообщение Всемирной организации здравоохранения о вероятном окончании пандемии коронавируса до конца этого года. «Наиболее вероятно, что сейчас эта пандемия уже закончится, особенно на фоне прошедшей огромной волны «омикрона», когда практически все, кто мог заразиться, заразились, либо бессимптомно перенесли эту инфекцию, либо переболели в той или иной степени тяжести», — сказал специалист в беседе с «Pravda.Ru». Он согласился с заявлениями ВОЗ о мощном иммунитете, который выработался у людей как к «омикрон»-штамму, так и ко всему коронавирусу.

По мнению эксперта, заболевание COVID-19 будет протекать намного легче и приблизится к состоянию обычной сезонной простуды. При этом вирусолог отметил, что нельзя забывать об изменчивости «омикрона» и о том, что появляются варианты, которые преодолевают защиту.

Ранее специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что пандемия COVID-19, скорее всего, закончится до конца текущего года. Она подчеркнула, что учёные относятся к этому с «осторожным оптимизмом», сообщает телеканал «Звезда».