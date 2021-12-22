164 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+72), Кандалакшском районе (+23) и Североморске (+11).

Заболевание новым штаммом коронавируса COVID-19 «омикрон» тяжелее протекает у непривитых людей с факторами риска, особенно у старшего поколения, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Специалисты считают, что новый штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие варианты, которые выявляли учёные за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

По данным «Интерфакса», в настоящее время в России подтверждён 41 случай заболевания «омикроном». В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл, поскольку штамм уже распространился по миру.