Заболевших становится меньше, но от коронавируса продолжают умирать северяне

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 64 новых случая заболевания CoViD-19. Несмотря на интенсивную терапию, ещё два человека умерли от осложнений вызванных вирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске +37, Североморске +9 и Оленегорске +6.

Среди инфицированных есть и один рабочий стройплощадки в Белокаменке.

Напомним, что в области намечается снижение уровня распространения коронавируса, накануне губернатор сообщил о новом периоде снятия ограничений.