Заборы вокруг строек и предприятий Мурманска превратятся в шедевры

Работы первых победителей конкурса «Городские истории» скоро украсят ограждение вокруг бывшего кинотеатра «Родина», который после реконструкции станет многофункциональным молодёжным центром.

Отправиться в путешествие из Мурманска в Териберку и обратно теперь можно будет прямо в центре столицы Заполярья - в любую погоду, и, почти не трогаясь с места. Такую возможность подарил мурманчанам конкурс «Городские истории», организованный Домом молодёжи.

«Проект задумывался давно. Наконец у нас появилась возможность его реализовать, - говорит Антон Занин, руководитель проекта «Городские истории». - Мы хотели сделать город ярче. Город строится, поэтому много строительных промышленных заборов, которые не всегда симпатичны. Именно их мы и решили раскрасить. Устроили конкурс, кинули клич в Интернете, предложили всем придумать истории, комиксы, которые можно нанести на забор».

На суд жюри поступили 14 творческих эскизов. По заданию авторов проекта, развернутые в пространстве на 40-50 метров, именно такова протяженность мурманских заборов, картины должны считываться по мере продвижения зрителя вдоль них. В этом конкурсе победили две работы «Ни конца, ни края» Полины Рак и «Солнечный город», над которым трудилась группа авторов изостудии «Ультрамарин». Проект организован в рамках фестиваля «Комфортная городская среда».

Сделать город ярким и красивым стараются и другие энтузиасты Дома молодёжи. На близлежащем участке своими руками создали цветник. Чтобы подготовить участок к посадке цветов, пришлось потрудиться. Идейный вдохновитель и главный исполнитель задумки Людмила Шагало.

«В том году, благодаря Тамаре Прямиковой, она нам привезла КаМАЗ земли. Молодёжь Заполярья вскопали, убрали сорняки, - рассказывает Людмила Шагало, сотрудник МАУ МП «Дом молодёжи».

Решили эту клумбу облагородить. Начали работать с моей напарницей над ней: закупили цветы, шиповник. Как могли, облагородили. Всем нравится, благодарят, спасибо говорят».

Создавать такую красоту вокруг своего учреждения сотрудники намерены каждый год.