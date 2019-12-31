Забота и любовь к ближним вернутся вам сторицей в Год Крысы

До Нового года - считанные часы, а на «Арктик-ТВ» необычный выпуск новостей, героем которого станет крыса – символ 2020 года. Так давайте же познакомимся с этим животным.

Чтобы узнать о повадках домашних крысах, мы приехали в гости к мурманчанке Екатерине Рыжовой, у которой живут три хвостатых питомца. Все – самочки, все - любимицы.

Екатерина Рыжова: «Завести я их решила, потому что они умные животные, они компанейские, социальные. Они не кусаются. Как и любое животное, если их растить и содержать в тепле, уюте, обязательно ответит тебе любовью. Это безграничная энергия, с ними никогда не бывает скучно».

Как рассказывает Екатерина, её знакомая ездила в Питер и предложила свою помощь в приобретении хвостатых питомцев. Она договорилась с заводчиком, а знакомая привезла семейку крыс из города на Неве.

Екатерина Рыжова: «Крысы едят овёс, пшеницу, зернышки, горох, фрукты. Каждый вечер я даю им прикорм - это яблочко, морковка, яйцо вареное, помидорка, огурчик».

Ласковые, контактные, умные животные живут в собственном трёхэтажном доме.

А вот для некоторых питомцев может потребоваться в десятки, а то и в сотни раз больше места. О таких экзотических животных уже расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Эллина Ким в следующем сюжете.