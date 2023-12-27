«Забота, уважение, справедливость»: филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» подводит итоги работы

В этом году в Мурманске открыли филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», куда регулярно обращаются за помощью ветераны СВО и члены их семей. Итоги своей деятельности фонд подвёл сегодня.

1 июня в Мурманске распахнул свои двери филиал фонда «Защитники Отечества». Работа закипела молниеносно. За 7 месяцев сюда обратились почти 2 тысячи человек – ветераны СВО, семьи бойцов. В первую очередь сюда приходят за помощью в оформлении удостоверений ветеранов боевых действий, назначением, полагающихся выплат и льгот, а также медицинской помощи. Кроме того, здесь оказывается психологическая помощь и адресное сопровождение с выходом на дом.

Оксана Брюхнина, социальный координатор, ЗАТО Североморск: «Я до этого работала в Центре поддержки семей мобилизованных и участников СВО. Помогала непосредственно семьям. Потом поняла, что нужна помощь и самим бойцам. Так как это всё только начинается, некоторые переживания на себя перекладываешь и переживаешь вместе с людьми, это немного трудно. К этому, как мне кажется, не привыкнуть, но я думаю, это главный человеческий фактор, что я ещё не выгорела и сопереживаю».

Благодаря взаимодействию с другими филиалами фонда специалисты также помогают бойцам, которые сейчас находятся в других регионах, например, на лечении в военных госпиталях.

Жанна Макарова, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества»: «Особенностью нашего региона является то, что в Мурманской области практически создана инфраструктура поддержки участников и ветеранов боевых действий. У нас по инициативе губернатора Андрея Чибиса созданы центры поддержки семей мобилизованных. Существует филиал фонда, мы работаем в тесном взаимодействии, чтобы предварить в жизнь наш принцип: «Забота, уважение, справедливость».

Поставленные перед фондом в этом году задачи выполнены успешно, отмечают специалисты. Впереди развитие в новых направлениях. Например, обеспечение ветеранов боевых действий техническими средствами реабилитации, а также адаптация жилых помещений для бойцов, которые получили ранение и стали инвалидами. Эта большая и важная работа будет проводиться совместно с администрациями муниципальных образований.