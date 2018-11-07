Забытый переворот, забытые имена…

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать, а знают ли мурманчане о том, какое событие в течение многих десятков лет отмечали в нашей стране 7 ноября. Имена каких революционных деятелей увековечены в названиях улиц и проспектов столицы Заполярья? И помнят ли о Коминтерне наши земляки, это организация объединявшая когда-то единомышленников по всему миру, а может быть выдающаяся личность?

Ответы были разнополярными:

- Сегодня 101-я годовщина со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Улица Ленина, ну, может быть не совсем в тему, улица Софьи Перовской, вроде Дзержинского проспект. А больше ничего не помню. Коминтерн - это коммунистический интернационал

7 ноября - октябрьский переворот. В честь революционеров названы улицы Дзержинского, Свердлова. Коминтерн - это коммунистический интернационал.

- 7 ноября с войной связано, точно помню. С Октябрьской революцией - нет, октябрьская в октябре была…

- Сегодня День Конституции.

- Мы отмечаем 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Мы стоим на улице Ленина, недалеко расположена лица Дзержинского.

- Нет, я без понятия!