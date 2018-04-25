Зачем артисты кувыркались по полу и перебрасывались теннисными шариками, узнавали журналисты «Вечёрки»

В завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Высокие штрафы за грязь во дворах, рисунки на стенах, парковку в неположенном месте и езду по газонам помогут сделать наш город чище. «Вечерний Мурманск» рассказывает о новых санкциях против нарушителей.

Молодые учёные уже сегодня могут подводить первые итоги своей исследовательской работы. В данном случае речь идёт не о дипломированных магистрах, а о мурманских школьниках. О том, кто из них уже добился серьёзных результатов в области экологии и робототехники, узнали журналисты мурманской «Вечёрки».

Открытие Международного фестиваля «Птица Баренц» сопровождалось громкой музыкой и аплодисментами, а потом бурно обсуждалось зрителями. Зачем артисты кувыркались по полу и перебрасывались теннисными шариками, читатели могут узнать из свежего выпуска «Вечернего Мурманска».