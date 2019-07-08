Зачем депутат Госдумы РФ Алексей Веллер в очередной раз поехал в Республику Кабо-Верде, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Корреспондент «Вечёрки» вместе с проверяющими поставили «двойку» за работу управляющим компаниям в Первомайском округе. Мурманчане тонут у своих домов в воде и траве. Кто и на какую сумму будет оштрафован по итогам этого рейда, по каким телефонам жаловаться на работу нерадивых жилищников, подробно читайте в «Вечернем Мурманске».

Мурманским морякам, задержанным в Республике Кабо-Верде, доставлены лекарства и деньги. С февраля к решению их проблем подключился депутат Госдумы РФ от Мурманской области Алексей Веллер. В начале июля он вновь побывал в Кабо-Верде, где встретился с нашими моряками. Подробно об этом читайте во вторничном номере городской газеты.

Дешевые треска и палтус появятся на мурманских прилавках. С 27 июля в Мурманске стартуют еженедельные рыбные ярмарки. Они будут проходить каждую субботу - с 10.00 до 17.00 в торговом центре «Форум». «Вечёрка» публикует расписание специальных автобусов, которые будут подвозить мурманчан к рыбной ярмарке.

Мурманчанка Елена Митина помогла 20-летнему выпускнику детского дома Александру Смирницкому отстоять свои права в суде. Управляющая компания требовала, чтобы он оплатил чужой долг почти в 90 тысяч рублей за коммунальные услуги. О том, как развивалась эта история, подробно рассказывает свежий выпуск «Вечернего Мурманска».