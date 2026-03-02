Зачем девушки приходят на конкурс-фестиваль красоты «Сияние Арктики»

Новые знакомства и впечатления. За этим, а ещё за победой, короной и главным денежным призом приходят девушки на конкурс-фестиваль красоты «Сияние Арктики».

Мария Рольская, соорганизатор конкурса-фестиваля красоты «Сияние Арктики»: «Меня зовут Рольская Мария. Я соорганизатор конкурса-фестиваля красоты и таланта «Сияние Арктики». Сегодня наши девушки посетили мастер-класс в рамках конкурса по изготовлению украшений. Каждая из участниц сегодня изготовит по две пары серёг и чокер. Организатор данного мастер-класса обеспечила девушек огромнейшим количеством различной фурнитуры, бусин, в общем – всего, что нужно для создания украшений».

Это уже четвёртый региональный конкурс, а участие в нём принимают пятнадцать северянок.

Ксения Кузнецова, участница конкурса-фестиваля красоты «Сияние Арктики»: «О конкурсе я знаю давно, периодически наблюдала за проектом, а в этот раз получилось даже принять участие. От конкурса, в первую очередь, жду положительных эмоций, новых впечатлений, знакомств, конечно же, и, возможно, победы».

